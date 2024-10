Klagenfurter Wasser immer noch mit Bakterien belastet

Trotzdem gab sich der Einsatzstab der Stadt optimistisch - immerhin waren bei aktuellen Tests in den betroffenen Stadtteilen, in denen rund 30.000 Klagenfurterinnen und Klagenfurter leben, nur mehr zwei von insgesamt 30 Wasserproben belastet. Freigegeben werde das Wasser aber erst, wenn alle Proben negativ sind.Klagenfurt. Ab (dem morgigen) Samstag wird es in Klagenfurt eine weitere Ausgabestelle für Trinkwasser geben. Von 8 bis 20 Uhr wird an der Südseite des Wörtherseestadions Wasser verteilt, die zweite Ausgabestelle ist im Innenhof der Stadtwerke Klagenfurt AG (St. Veiter Straße 31) zu finden.

Seit 18. September mit Enterokokken verunreinigt

Das Klagenfurter Trinkwasser ist seit mindestens 18. September mit Enterokokken verunreinigt. Seit Bekanntwerden des Testergebnisses am 20. September galt die Empfehlung, das Trinkwasser im gesamten Stadtgebiet vor dem Konsum abzukochen. Mittlerweile wurde das Wasser im Norden, Süden und Osten der Stadt wieder freigegeben, die Ursache für die Verunreinigung war aber weiterhin unbekannt. Mittlerweile gehen die Verantwortlichen davon aus, dass es sich bei der Verunreinigung um einen einmaligen Eintrag gehandelt hat, der nun aus dem rund 900 Kilometer langen Leitungsnetz gespült werden muss.

