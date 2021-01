Kindesabnahme eskalierte: Vater (31) verletzte fünf Polizisten

Dabei rastete der 31-jährige Vater aus und verletzte mit seinem Pkw zunächst zwei Polizisten. Ein Beamter versuchte das Fahrzeug des Mannes zu stoppen. Der Beschuldigte aber stieg aufs Gas und fuhr den Beamten an, der mehrere Meter weit auf der Motorhaube mitgeschleift wurde. Einer der Polizisten gab einen Warnschuss ab. Der 31-Jährige raste mit seinem Wagen trotz roter Ampel davon.

Auf der Währinger Straße versuchten drei weitere Polizisten, den Lenker mit gezogener Waffe zum Anhalten zu bringen. Der 31-Jährige stoppte kurz, beschleunigte dann aber wieder und fuhr zwei Beamte an. Die Polizisten klammerten sich an Motorhaube und Dachfenster fest, um nicht überfahren zu werden. Der dritte Polizist gab angesichts der Lebensgefahr, in der sich seine Kollegen befanden, einen Schuss auf den Pkw ab.

Erst nachdem ein mitgeschleifter Polizist von der Motorhaube des Fluchtwagens aus einen Schuss durch das geöffnete Panoramafenster abgegeben hatte, hielt der 31-Jährige an, leistete aber noch vehement Widerstand bei seiner Festnahme. Insgesamt wurden fünf Polizisten verletzt. Die Kinder des Mannes aus der Dominikanischen Republik kamen in die Obhut des Jugendamts.