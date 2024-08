Kinderwagen stürzte in Niederösterreich in Bach: Bub und Großmutter verletzt

Die Großmutter sprang ins Wasser, um ihren Enkel zu retten. Zwei Passantinnen zogen den Kinderwagen und die 70-Jährige aus dem Bach und reanimierten den Buben. Das Kleinkind wurde in eine Wiener Klinik geflogen. Auch die Frau wurde verletzt ins Spital gebracht, bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage Medienberichte.

Kind wurde reanimiert

Die Frau dürfte gegen 16.30 Uhr während eines Spaziergangs am Gehweg neben dem Pittenbach einen Schwächeanfall erlitten haben, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit. In Folge rollte der Kinderwagen über eine Böschung ins Wasser und trieb ab. Die Großmutter schrie um Hilfe und sprang in den Bach. Zwei Spaziergängerinnen konnten die Frau und den Buben aus dem Wasser retten. Die Passantinnen reanimierten das Kind, das laut Polizei bald wieder zu Bewusstsein kam.

Der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" flog den Buben in die Klinik Donaustadt nach Wien. Dem Kind gehe es wieder gut, "es dürfte keine Schäden davongetragen haben", sagte der Sprecher. Die Großmutter erlitt einen schweren Schock sowie Schürfwunden. Sie wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gefahren.

