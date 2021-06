Kinderwagen rollte davon: Bub stürzte in Bach

13 Grad kalt war der Gurglbach bei Imst in Tirol, als das Unglück Donnerstagabend seinen Lauf nahm. Gegen 20 Uhr war eine 39-jährige Mutter aus Imst mit ihren beiden Söhnen und den zwei Hunden zu einem Spaziergang aufgebrochen. Der Zweijährige ging an der Hand der Mutter, den 14 Monate alten Buben schob die 39-Jährige im Kinderwagen vor sich her.