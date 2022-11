Kindergärten: Ermittlung nach Missbrauchsverdacht

Nachdem am Mittwoch Missbrauchsvorwürfe gegen zwei Pädagogen in städtischen Kindergärten in Wien öffentlich gemacht wurden, sind nun neue Details bekannt. So gestalten sich die polizeilichen Ermittlungen in einem Fall schwierig, da die Eltern eines möglichen Opfers der Weitergabe der Daten von der Opferschutzeinrichtung an die Polizei nicht zugestimmt haben. Daher könne noch niemand als Beschuldigter geführt und vernommen werden, hieß es von der Landespolizeidirektion.

Wie berichtet, steht gegen zwei voneinander unabhängige Pädagogen der Verdacht des Kindesmissbrauchs im Raum. Ein Vorfall soll sich in einem Kindergarten ereignet haben, während der zweite im privaten Umfeld des Pädagogen stattgefunden haben soll. Hierbei soll eine minderjährige Jugendliche missbraucht worden sein. Das gab der stellvertretende Abteilungsleiter der zuständigen Behörde, der MA 10, Kurt Burger, am Donnerstag in einem Mediengespräch bekannt. In diesem Fall wurde der betroffene Pädagoge nach Bekanntwerden der Vorwürfe vor zwei Wochen in den Innendienst versetzt, zeitgleich seien auch die Eltern der Kinder aus dem Kindergarten informiert worden.

In der zweiten Causa wurde der Pädagoge ebenfalls versetzt und die Eltern am Mittwoch informiert. Auch eine Hotline zur Beantwortung von akuten Fragen sei eingerichtet worden, heißt es vonseiten der MA 10. Weitere Verdachtsmeldungen von Eltern aus den betroffenen Betreuungseinrichtungen habe es laut Burger bislang nicht gegeben. In welchem der beiden Fälle die Eltern die Weitergabe der Daten verweigern, war am Donnerstag nicht bekannt. Zunächst hatten die Daten der Opfer in beiden Fällen gefehlt, mittlerweile hat die Polizei sie in einer Causa erhalten – die Ermittlungen laufen.