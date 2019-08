Kind mit heißem Wasser verbrüht

Die Obersteirerin hatte gerade eine Glasflasche damit befüllt, als der Kleine zu ihr krabbelte und sich an ihren Beinen hochzog. In dem Moment entglitt ihr die Flasche. Das Wasser traf den Buben im Gesicht und am Körper.

Das Kind wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Obdach mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.