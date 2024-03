Kind im Waldviertel in Hundebox gesperrt: Kommissionsbericht liegt vor

Der Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Krems: In diese Box wurde der damals 12-Jährige gesperrt.

Die Kommission führt darin sieben allgemeine Empfehlungen an. Gefolgert wurden sie aus einem hypothetischen Sachverhalt, mit dem man sich dem Fall näherte. Eine neuerliche Prüfung der Causa soll laut Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) "möglichst schnell" abgeschlossen sein.

Als wichtigste Empfehlung der Expertengruppe gilt, dass Datenschutz und berufsrechtliche Verschwiegenheitsverpflichtungen niemals den Austausch des Wissens im Interesse des Kinderschutzes blockieren dürften. Hier seien die vorhandenen Rechtsvorschriften auf Bundes- und Landesebene zu überprüfen. "Der Datenschutz darf den Kinderschutz nicht ausbremsen", konkretisierte Königsberger-Ludwig am Dienstag im Gespräch.

Lesen Sie auch: Bub in Hundebox gesperrt: 20 und 14 Jahre Haft

Angeregt wurde auch, eine ständige NÖ Kinderschutzkommission einzurichten, bestehend u.a. aus Landes-externen Expertinnen und Experten. Es müsse kontinuierlich an einer gemeinsamen Entwicklung aller Institutionen im Kinderschutz gearbeitet werden, zudem brauche es laufende fachliche Evaluierung, hieß es in der Begründung. Die permanente Kommission soll turnusmäßig zusammentreten und sich beispielsweise gesellschaftlichen Entwicklungen, Schwerpunkten und Veränderungen widmen, skizzierte die SPÖ-Landesrätin. Eine solche Einrichtung sei auf Bundesebene "schon lange" gefordert worden. Niederösterreich sei das erste Bundesland, das in die Umsetzung kommen wird.

"Multiprofessionelle Zusammenarbeit"

Nötig ist laut der Expertengruppe weiters eine "multiprofessionelle Zusammenarbeit und Teamarbeit" um ein umfassendes Bild der Gesamtsituation zu erlangen. Empfehlenswert - im Sinne der optimalen Vernetzung und Kooperation - sei, dass sich Systeme regelmäßig auch außerhalb einer konkreten Krisenbewältigung austauschen. Kommunikation gelinge so besser, bei konkreten Fällen entwickle sich zudem eine "gemeinsame Verantwortung der unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche". Weiters brauche es systemübergreifende Arbeitsgruppen, damit sich die Vorgaben von diversen Institutionen verzahnen könnten.

Dokumentation als "wesentlicher Baustein"

Darüber hinaus sei Dokumentation ein "wesentlicher Baustein des Kinderschutzes" und Mittel zur Qualitätssicherung. Sie solle in jeder Organisation verpflichtend sein, auch dort, wo Kinderschutz nicht die Kernkompetenz darstelle. "Während du dokumentierst, reflektierst du. Und es wird nachvollziehbarer", betonte Gabriela Peterschofsky-Orange, die Vorsitzende der Kommission. Besonders wichtig sei zudem die Etablierung und Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. Auch das Thema des gesellschaftlichen Informationsbedürfnisses wurde von den Experten behandelt. Auskunft solle generell "professionell, zeitnah und ohne Verletzung von Persönlichkeitsrechten" erfolgen, stets müsse dem Kinderschutz dabei Rechnung getragen werden.

Laut den Expertinnen und Experten stellten sich von Beginn ihrer Tätigkeit an verschiedene Rechtsvorgaben der beteiligten Institutionen Kinder- und Jugendhilfe, Bildung und Gesundheit als erschwerend dar. Die Kommission sei daher rasch an die Grenzen des inhaltlichen Austausches über den Anlassfall gestoßen. "Es war nicht möglich, die Dokumentationen der anderen Systeme einzusehen", sagte Königsberger-Ludwig. Insbesondere die Bestimmungen des Datenschutzes und der berufsrechtlichen Verschwiegenheiten seien eine Herausforderung gewesen, wurde am Dienstag betont.

Unterstrichen wurde von der unabhängigen Kommission zusammenfassend, dass aufgrund der verfassungsrechtlichen Kompetenztatbestände Kinderschutz in Institutionen jeweils separat stattfände, aber nicht als Zusammenschluss von rechtlichen Regelungen, staatlichen und privaten Maßnahmen. Genau dieses Wissen über Möglichkeiten anderer Systeme sei aber für das jeweils eigene Handeln "äußerst wichtig".

"Ein einstimmiges Commitment"

Kritisch sehen die Experten zudem, wenn detailgenaue Informationen über Personen in die Öffentlichkeit gelangen, insbesondere, wenn ein Kind in einen Fall involviert ist. Kinder hätten das Recht auf eine Zukunft ohne ungewollt immer wieder mit ihrer Vergangenheit konfrontiert zu werden. Daher müsse Kinderschutz auch in der medialen Berichterstattung, beispielsweise in Ethikrichtlinien, beachtet werden.

Über die Ergebnisse des Berichts wurden am Dienstag auch die Mitglieder der niederösterreichischen Landesregierung informiert. Ein Beschluss sei nicht gefasst worden, es gebe aber ein "einstimmiges Commitment, dass wir in allen Punkten den Empfehlungen der Kommission nachgehen werden. Wir werden mit diesen Ergebnissen weiterarbeiten", kündigte Königsberger-Ludwig an.

Die Kommission war im Sommer 2023 eingesetzt worden, nachdem in dem Fall medial Behördenkritik geäußert worden war.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper