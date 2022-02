Kind ertrank: Babysitterin schuldig gesprochen

Der Bub war Ende August des Vorjahres im Bezirk Oberpullendorf in einen Bach gestürzt und ertrunken. Die 26-Jährige wurde zu sechs Monaten bedingter Freiheitsstrafe sowie einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 720 Euro und je 5000 Euro Trauerschmerzengeld an die Eltern verurteilt. Am 23. August passte die Angeklagte auf den Zweijährigen von Bekannten und ihren sechs Jahre alten Sohn auf. Die Buben liefen auf einem Güterweg in Richtung Brücke, die Begleiterin nahm unterdessen einen Anruf der Kindesmutter an. Das Kleinkind hockte sich an den Brückenrand und stürzte ins Wasser. Die Angeklagte bekannte sich nicht schuldig, da sie nicht gewusst hätte, dass der Bach Hochwasser führte. Die Richterin sah dies anders, sprach in ihrer Urteilsbegründung von Verantwortungslosigkeit und grober Fahrlässigkeit.