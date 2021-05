Kennzeichen und Führerschein bei GTI-Treffen in Kärnten abgenommen

Einem 19-jähriger Lenker aus dem niederösterreichischen Bezirk Gmünd dagegen wurde der Führerschein abgenommen, denn er hatte betrunken auf einem Parkplatz am Pyramidenkogel vor einer johlenden Zuschauermenge Gummi-Gummi gegeben, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Die Kennzeichen wurden wegen technischer Mängel, Veränderungen an den Abgasanlagen und anderem nicht in den Zulassungsscheinen vermerkten Tunings abgenommen. Die Kontrollen hatten vor allem rund um den Wörthersee und in Villach stattgefunden. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde heuer das offizielle GTI-Treffen wie im Vorjahr abgesagt. Bei inoffiziellen Vor- und Nachtreffen rund um Wörthersee und Faaker See kamen an den vergangenen Wochenenden trotzdem immer wieder größere Gruppen von Autofans zusammen.

Die Teilnehmer kamen aus Kärnten, aber auch aus anderen österreichischen Bundesländern. Bisher wurden rund 150 Kennzeichen eingezogen. Wohl aufgrund der mäßigen Witterung sei das Aufkommen der getunten Pkw am verlängerten Wochenende als gering anzusehen, so die Polizei.