Keine Infektionen oder Cluster nach Vienna City Marathon bekannt

Dies habe das Gesundheitsdienst der Stadt Wien bestätigt, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Der VCM fand am 11. und 12. September statt, an den zwei Veranstaltungstagen nahmen 18.118 Läuferinnen und Läufer teil.

Der Großteil (16.688 Teilnehmer) davon lief am Sonntag durch Wien, als neben dem Marathon zeitgleich auch der Halbmarathon und der Staffelmarathon angesetzt waren.

"Wir haben bewiesen, dass eine Laufsport-Großveranstaltung begeisternd und verantwortungsvoll zu organisieren ist. Der personelle und logistische Aufwand auf unserer Seite war sehr hoch. Ganz wichtig war die Bereitschaft der Laufcommunity, das Präventionskonzept mitzutragen", meinte VCM-Veranstalter Wolfgang Konrad.

93 Prozent der erwachsenen Läuferinnen und Läufer am Start waren geimpft, zusätzlich mussten alle einen negativen Covid-Test vorlegen. Darüber hinaus wurden alle 3.000 Helferinnen und Helfer im Akkreditierungssystem des Veranstalters und mit 3G-Nachweis erfasst.

Die nächste Auflage des Vienna City Marathon findet am 24. April 2022 statt.