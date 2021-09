Keine Aufenthaltsgenehmigung: 36-Jähriger drohte, sich anzuzünden

Ein 36-Jähriger hat am Mittwochvormittag telefonisch angedroht, sich vor dem Vorarlberger Landhaus in Bregenz, dem Landesgericht in Feldkirch oder einer Polizeiinspektion anzuzünden. Als Motiv gab der pakistanische Staatsbürger an, dass er keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe. Der Mann wurde eineinhalb Stunden nach der Drohung bei einer Tankstelle in Lochau bei Bregenz festgenommen. Er wird in das Landeskrankenhaus eingeliefert. Verletzt wurde niemand. Der Mann hatte die Drohung gegen 9.40 Uhr bei einem Anruf in einer sozialen Einrichtung ausgesprochen. Zwölf Funkstreifenfahrzeuge aus ganz Vorarlberg waren an der umfangreichen Fahndung beteiligt.