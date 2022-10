Kautionsbetrug: Wer kennt Magdalena K.?

In den meisten Fällen ist von "Unbekannten" die Rede. Nun nennen die Ermittler im Zusammenhang mit dem Kautionstrick einen Namen und zeigen ein Gesicht. Es ist jenes von Magdalena K., einer 1,56 Meter großen, 26 Jahre alten Frau aus Polen. Sie war nach einem versuchten Polizeitrick in Hainburg an der Donau (Niederösterreich) festgenommen worden. Wie das Landeskriminalamt am Freitag mitteilte, besteht der Verdacht, dass die Frau schon seit Längerem als "Abholerin" in Österreich fungiert haben könnte. Mögliche Opfer sollen sich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 beim LKA Niederösterreich melden.

Was ist der Kautionstrick?

Betagte Personen werden von "Hintermännern", die sich im Ausland aufhalten, telefonisch kontaktiert. Im Gespräch geben sich die Täter als vermeintliche Polizisten, Staatsanwälte oder Richter aus und versetzen ihre Opfer in Panik. Sie machen ihnen glaubhaft, dass nahe Angehörige (meist deren Kinder) in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen wären. Um eine Inhaftierung der nahen Angehörigen zu vermeiden, müssten die Opfer einen möglichst hohen Geldbetrag und/oder Schmuck bzw. Gold als Kaution übergeben. Diese Vermögenswerte werden dann von den Abholern wie Magdalena K. an der Wohnadresse der Opfer abgeholt oder an einer vereinbarten Örtlichkeit (oft vor Gerichtsgebäuden) an diese übergeben.