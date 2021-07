Katzen verwahrlost: Warten auf Urteil gegen Bürgermeisterin

Den Frauen wurde vorgeworfen, sich um acht Katzen auf ihrem Anwesen nicht gekümmert zu haben. Die teilweise noch sehr kleinen Tiere wurden völlig verwahrlost von zufällig vorbeikommenden Tierschützern entdeckt. Die Mutter gab an, die Katzen hätten ihr nicht gehört. Die Tochter erklärte, sie sei immer in Wien gewesen.

Die Katzen, die teilweise erst wenige Wochen alt waren, waren im August 2020 in einem schlimmen Zustand aufgefunden worden. Unterernährt, das Fell struppig und löchrig, von Maden befallen. Ein Katzenbaby war schon fast blind, die Maden hatten ein Auge bereits völlig zerstört. Einer vorbeiradelnde Tierschützerin waren die kranken Tiere aufgefallen und sie rief die Polizei. "Trotz des sehr, sehr schlechten Zustandes verständigte die Frau nicht den Tierarzt", sagte Staatsanwältin Vera Sammt über die Mutter. Der Verteidiger meinte, seine Mandatin habe den Tieren Wasser und Futter gegeben, sich aber nicht weiter verantwortlich gefühlt, und das sei "seit Jahrhunderten so üblich" am Land. Im Übrigen sei sie geständig und bitte um eine Diversion.

Das mit dem Geständnis kam bei der Angeklagten nicht ganz so überzeugend. "Ich hab' nicht gewusst, dass ich zuständig bin", lautete ihre Rechtfertigung. Im Übrigen habe sie einen Kater im Haus gehabt, den sie sehr wohl versorgt und gepflegt habe. "Wo ist der jetzt?", fragte Richter Erik Nauta. "Weg, wahrscheinlich zusammengeführt", lautete die eher unbeteiligte Antwort. "Und als die Polizei gekommen ist, war er gerade nicht zu Hause?", hakte der Richter nach. Als die Frau durch ihre Aussagen die Diversion immer mehr gefährdete, schritt ihr Anwalt ein und sagte, sie werde keine Fragen mehr beantworten.

Die Tochter betonte, sie sei damals im Juli in Wien gewesen und habe mit den Katzen sowieso nie etwas zu tun gehabt. "Seit wann füttert ihre Mutter die Katzen?", fragte der Richter. "Kann ich nicht beantworten". Sie sei "fast nie" anwesend gewesen, allerdings rund um die Katzenabnahme dann doch das eine oder andere Mal, weil sie in der Gemeinde zu tun hatte. "Wenn sie fast über eine sterbende Katze, die da im Hof liegt, fast drüberfallen, warum haben sie nicht den Tierarzt gerufen?", schaltete sich die Anklägerin ein. Keine Antwort seitens der Bürgermeisterin. "Unabhängig von der rechtlichen Frage ist es auch eine moralische Pflicht, sich um Tiere zu kümmern", meinte Nauta.

Für den Nachmittag waren noch Zeugen geladen, ein Urteil wurde noch für Montag erwartet.