Kamera in Umkleide: Fußballfunktionär suspendiert

Das Vereinsmitglied, das diese aufgestellt haben soll - und sich dabei selbst filmte -, wurde suspendiert, berichtete der ORF Burgenland am Mittwoch. Die Polizei bestätigte gegenüber der APA eine Anzeige, es werde ermittelt, hieß es. Ein Spieler bemerkte laut dem ORF-Bericht beim Aufräumen nach Saisonende in einer der Umkleiden einen kleinen schwarzen Würfel, in dem sich die Kamera befand. Ein Vereinsmitglied wurde daraufhin umgehend suspendiert. Laut dem Vereinsobmann sei der Verdacht konkret, da sich der Verdächtige beim Aufstellen der Kamera selbst gefilmt habe.