Kärntnerin betrog Internetbekanntschaft und wurde erwischt

Er gab der Frau, die ihn via Facebook kontaktiert hatte, nach mehreren Konversationen seine Kontodaten samt Verfügernummer und Passwort. Daraufhin wurden von seinem Konto mehrere Überweisungen und Abbuchungen getätigt. Die Bank machte die Transaktionen aber rückgängig, es entstand kein Schaden.

Wenig später erhielt der 27-Jährige per Post zwei Pakete mit jeweils 1.000 Euro teuren Mobiltelefonen. Er wurde aufgefordert, die Pakete an eine italienische Adresse weiterzuleiten. Daraufhin ging der Mann zur Polizei. Diese forschte eine 23-jährige Frau aus Spittal an der Drau als Täterin aus. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

