Kärntner stürzte bei Suche nach vermisstem Schaf in den Tod

Zwei Brüder aus dem Bezirk Spittal/Drau entdeckten es in einer steilen Felsrinne auf 2.540 Metern Seehöhe. Der mit 38 Jahren Jüngere der beiden seilte sich zu dem Tier ab, dieses lief plötzlich bergwärts. Der Ältere versuchte das Schaf zu fassen und stürzte dabei in den Tod, meldete die Polizei.

Der 43-Jährige verlor aus bisher unbekannten Gründen das Gleichgewicht, bzw. stolperte und stürzte über eine ca. 45 Meter hohe, nahezu senkrechte Felswand in die Tiefe. Am Boden stürzte er weitere 30 Meter, sich mehrmals überschlagend, talwärts. Um die Rettungskette in Gang setzen zu können, musste der Bruder wieder seilfrei und ungesichert zum Standplatz aufsteigen.

Nach dem Eintreffen der Notärztin konnte nur noch der Tod des 43-jährigen Mannes festgestellt werden. Der Verunglückte wurde per Hubschrauber geborgen und in das Tal geflogen.