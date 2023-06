Kärntner Sportler als Drogenkonsumenten erwischt

Acht Männer im Alter von 21 bis 37 Jahren sollen in den Räumlichkeiten eines Sportvereins im Bezirk St. Veit an der Glan Drogen konsumiert haben. Laut Polizei hatten Beamte der Inspektionen Friesach, Althofen und die Suchtmittelerhebungsgruppe des Bezirkspolizeikommandos gegen Spieler des Sportvereins ermittelt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Lediglich ein Teil der Beschuldigten sei geständig.

Einem der Männer, einem 21-jährigen Mann, wird auch die Weitergabe von Kokain an einen minderjährigen, 17-jährigen Spieler vorgeworfen. Weiters habe er diesen zum Stillschweigen genötigt. Die Erhebungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen. Um welchen Verein es sich handelte, wollte die Polizei auf APA-Anfrage nicht beantworten, auch nicht, in welcher Sportart er tätig ist.

