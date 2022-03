Käferholz verbrannt: 120 Freiwillige bekämpften Waldbrand in Niederösterreich

Die Lage war nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich im Griff. Auslöser für die Flammen dürfte gewesen sein, dass auf einer Wiese in der Nähe des Waldstücks Käferholz verbrannt worden war, hieß es seitens der Polizei. In diesem Zusammenhang könnte es zu Funkenflug gekommen sein.

Der Brand sei "im steilsten Waldgelände" ausgebrochen, teilte das Bezirkskommando St. Pölten mit. Ein Übergreifen auf den Sonnberg sei verhindert worden. Wäre das nicht gelungen, hätten die Flammen nur mehr mit Luftunterstützung bekämpft werden können. Letztlich sei das Geschehen auf etwa zwei Hektar Fläche begrenzt gewesen. Noch in den Nachmittagsstunden wurde "Brand aus" gemeldet, berichtete die Polizei. Niemand sei verletzt worden.

Weitere Einsätze in Niederösterreich

Im Bereich Tullnerbach-Lawies brach laut dem Bezirkskommando in den Nachmittagsstunden ebenfalls ein Waldbrand aus. Etwa 900 Quadratmeter standen im Wienerwald in Flammen. Drei Feuerwehren brachten das Geschehen unter Kontrolle.

Aufgrund großer Trockenheit und anhaltendem Wind kam es in den vergangenen Tagen im Bundesland vermehrt zu Waldbrandeinsätzen der Feuerwehr. Am Samstagabend stand z.B. in Raabs a. d. Thaya (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) vorübergehend eine Fläche von bis zu 20 Hektar in Flammen. Resperger riet im Gespräch mit der APA angesichts der Trockenheit zu größter Vorsicht.

Waldbrand auf 1400 Metern Höhe

Nachdem am Sonntag ein Waldbrand in steilem Gelände bei Mühldorf (Bezirk Spittal an der Drau) ausgebrochen ist, sind am Montag die Löscharbeiten fortgesetzt worden. Das Feuer auf rund 1.400 Metern Seehöhe ist seit Sonntagabend zwar unter Kontrolle, nun gelte es aber, Glutnester aufzuspüren und abzulöschen, teilte Walter Egger vom Bezirksfeuerwehrkommando Spittal auf APA-Anfrage mit.

Vier Feuerwehren mit rund 40 Einsatzkräften sind seit den frühen Morgenstunden wieder am Hang unterwegs, sie werden auch von einem Hubschrauber unterstützt. "Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden Glutnester geortet, die nun gelöscht werden", sagte Egger. Über Nacht sei das Feuer eingedämmt geblieben, dafür hatte eine Sprinkleranlage gesorgt, die Wasser über das betroffene Gelände verteilt hatte. Wie lange der Einsatz noch dauert, lässt sich schwer vorhersagen, bei der Feuerwehr hofft man aber, dass bis zum Montagabend Brand aus gegeben werden kann.

Das Feuer war am Sonntag bei Schwendarbeiten auf einer Alm am Burgstallberg ausgebrochen. Dabei waren vermeintlich kontrolliert Äste und Reisig abgeheizt worden. Gegen 12.30 Uhr hatte sich plötzlich ein brennender Wurzelstock gelöst und war talwärts gerollt. Das hatte den Brand zur Folge, der sich auf eine Fläche von bis zu sieben Hektar ausbreitete, teilte die Polizei mit. Rund 150 Feuerwehrleute von elf Feuerwehren standen im Einsatz.