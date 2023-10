Junger Motorradfahrer starb bei Kollision mit Pkw in der Steiermark

Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der 26-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit seinem Motorrad auf der B 113 von Trieben in Richtung Rottenmann (Bezirk Liezen) unterwegs, als es bei einem Abbiegevorgang zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines einheimischen Lenkers (72) kam. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Demnach war der 72-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw auf einem Verbindungsweg in Richtung Südwesten unterwegs gewesen, von wo er links auf die Schoberpass-Bundesstraße 113 abbiegen wollte. Der Pkw-Lenker dürfte beim Einbiegen in die Bundesstraße den herannahenden Motorradfahrer übersehen haben.

Laut Zeugenaussagen versuchte der Motorradlenker noch auszuweichen. Er legte sein Motorrad vor dem Zusammenstoß auf die Seite, schlitterte jedoch mit seinem Körper gegen das Heck des Autos. Neben einem Notarztteam stand noch die Feuerwehr St. Lorenzen im Paltental mit sieben Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

