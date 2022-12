Junger Mann offenbar in tschechischer Kirche getötet

Der 18-Jährige wurde in dem Gotteshaus in der Gemeinde Baska bei Frydek-Mistek tot aufgefunden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Er war in der Gemeinde ehrenamtlich als Organist tätig und hatte für Proben einen Schlüssel zu der Kirche.

Die Polizei nahm einen 20 Jahre alten Bekannten des jungen Mannes fest, dem Mord in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt wird. Er soll sein Opfer aus nicht näher benannten persönlichen Gründen in der Kirche des Heiligen Wenzel angegriffen und getötet haben. Bei einer Verurteilung drohen ihm nach Polizeiangaben bis zu 20 Jahre Haft.

Baska hat knapp 4.000 Einwohner und liegt im äußersten Osten Tschechiens. Der Bischof der zuständigen Diözese Ostrava-Opava, Martin David, bekundete seine Anteilnahme. Er habe dem jungen Mann erst vor kurzem die Firmung erteilt. Die Nachricht von seinem Tod erfülle ihn mit großem Schmerz. Er bete für ihn und seine Familie.