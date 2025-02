Junge Lenker sind am häufigsten wegen Übermüdung in Unfälle verwickelt

Müdigkeit am Steuer verschlechtert die Reaktionsfähigkeit.

Müdigkeit verlängert die Reaktionszeit und beeinträchtigt die Fähigkeit, komplexe Situationen im Straßenverkehr einzuschätzen und richtig zu reagieren. Lenkerinnen und Lenker, die bereits erste Anzeichen von Müdigkeit ignorieren, brächten sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, warnt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger: "Das Risiko von Sekundenschlaf wird dabei unterschätzt. Im schlimmsten Fall kommt man nicht so zu spät, sondern gar nicht an." Laut Statistik Austria gab 2023 durch Übermüdung 482 Unfälle mit Personenschaden, 23 Menschen wurden getötet. Für 2024 stehen noch keine entsprechenden Daten zur Verfügung.

Es sind vor allem die jungen Lenker, die als Hauptverursacher von derartigen Unfällen angeführt werden. "Eine Erklärung könnte unser chronobiologischer Rhythmus sein, der ein absolutes Leistungstief etwa zwischen 2 Uhr und 4 Uhr nachts zeigt – also jene Zeitspanne, die oftmals in Heimwegfahrten von jungen Nachtschwärmen fällt", erklärt Seidenberger.

Sie rät, Warnsignale des Körpers zu beachten und entsprechend reagieren. Gegebenenfalls sollten Autolenker abfahren und mindestens 20 bis 30 Minuten schlafen oder das Steuer an noch fitte Mitfahrende übergeben. Die Mitfahrer selbst sollten ihrerseits aktiv darauf achten, wie müde der Fahrer ist und entweder einen Lenkerwechsel durchführen oder dem Fahrenden eine Pause einräumen.

Aufputschende Getränke und Kaffee ungeeignet

Nur vermeintlich helfen dagegen das Fenster zu helfen, das Radio lauter zu stellen, zu telefonieren oder Kaugummi zu kauen. Lenker sollten sich auch nicht auf Fahrassistenzsystem verlassen. Der Spurassistent oder das Auffahrwarnsystem können auf verändertes Fahrverhalten hinweisen, aber einen Unfall durch Sekundenschlaf nicht immer verhindern. Koffeinhaltige oder aufputschende Getränke zu sich zu nehmen sei auch kein geeignetes Mittel, warnt der ÖAMTC: Die Leistungskurve steige zwar kurzfristig an, falle aber rasch wieder ab, dann sei man noch müder als zuvor. Trinken sollten Fahrer aber schon, etwa Tee oder Wasser, weil Flüssigkeitsmangel ebenfalls die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt. Wirklich effektiv ist gegen Müdigkeit aber nur eines: Schlafen.

