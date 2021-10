Jung-Pinguin "Lesedi" kam unversehrt zurück

Die Sorge im Zoo Salzburg war groß, als die Mitarbeiter Sonntagnachmittag bemerkten, dass sich der junge Brillenpinguin namens "Lesedi" nicht mehr in der Pinguinanlage befand. Gestern um sieben Uhr Früh entdeckten Passanten den rund drei Monate alten Pinguin nahe dem Hellbrunner Schloss auf dem Fuß- und Radweg und verständigten die Polizei. Alarmierte Tierpfleger konnten den kleinen Pinguin problemlos einfangen und wohlbehalten zurück in den Zoo Salzburg bringen.

Mutmaßlicher Diebstahl

Zunächst hatten die Zoo-Mitarbeiter befürchtet, "Lesedi" sei einem Raubtier zum Opfer gefallen. Dass der junge Pinguin wieder gesund und munter im Zoo auftauchen würde, damit habe niemand gerechnet. Bei seiner Rückkehr wies der Brillenpinguin aber nicht einmal einen Kratzer auf, weshalb der Zoo vermutet, dass der Jungvogel vermutlich von Privatpersonen entwendet wurde.

Nur ein wenig an Gewicht hat der Pinguin in den vier Tagen seiner Abwesenheit verloren. "Nun ist Lesedi aber wieder bei seinen Eltern Mhambi und Squid in der Bruthöhle", sagt Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner. Dort wird er mit der nötigen Fischnahrung versorgt.

Wie der Brillenpinguin jedoch das Gelände des Zoos Salzburg verlassen konnte, bleibt nach wie vor ein Rätsel. "Alleine spazieren wird der Kleine nicht gegangen sein, besonders weil die Pinguine stets in Kolonien leben und eigentlich überhaupt keine Einzelgänger sind. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass er bei einem Spaziergang keinem Hund begegnet wäre", sagt Ulrike Ulmann vom Zoo Salzburg. Noch gestern erstattete der Zoo eine Anzeige gegen unbekannt.