Jugendlicher verletzte Hallenwart (55) in Graz schwer

Der Wart verwehrte einer Gruppe von Burschen den Eintritt in die Anlage, weil gegen sie ein Hallenverbot besteht. Darauf versetzte einer aus der Gruppe dem 55-Jährigen einen Kopfstoß und brach ihm mehrfach das Nasenbein. Die Gruppe flüchtete, zwei davon wurden bei einer Fahndung festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.

Wegen des Hallenverbots war am Samstag gegen 18.00 Uhr bei der Halle im Bezirk Jakomini eine heftige Diskussion zwischen dem Wart und den fünf Jugendlichen entstanden. Aufgrund früherer Vorfälle besteht gegen sie ein Verbot zum Betreten der Anlage. Plötzlich griff einer der Burschen den Mann mit einem Kopfstoß an.

Im Zuge der sofortigen Fahndung wurden zwei 15-Jährige aus Graz gestellt und von Zeugen als zwei der fünf beteiligten Jugendlichen identifiziert. Die beiden aus Afghanistan und Syrien gestanden, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Den Kopfstoß habe jedoch ein anderer, ihnen bekannter Schulkollege ausgeführt. Die Ermittlungen waren am Sonntag noch am Laufen, wie die Polizei bekanntgab.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.