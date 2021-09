Jugendlicher Tierquäler stellte sich der Polizei

Der Bursche soll in einem in den sozialen Medien kursierenden Video eine Katze gequält haben. Die Empörung war groß, so wurde der Bursche unter anderem in Postings bedroht. Er bereue die Tat zutiefst, er sei sich bewusst, einen großen Fehler begangen zu haben, erklärte er nun gegenüber der Polizei. Die Katze hat den Wurf laut Augenzeugen unverletzt überstanden.

Auf dem Video ist laut Polizeiangaben zu sehen, wie der 16-Jährige eine kleine Katze in der Hand hält und diese in eine Wiese wirft. Drohungen gegen den Jugendlichen in den Postings darunter waren die Folge. Die Exekutive wies in ihrer Aussendung daraufhin, dass eine Veröffentlichung privater Daten nach dem Datenschutzgesetz strafbar ist, ebenso lege man polizeilich besonderes Augenmerk auf Drohungen, die über das Internet in hetzerischer Form verbreitet werden.

Der Jugendliche gab an, bei einem Urlaub im Ausland von Bekannten zu der Tat angestiftet worden zu sein. Er und seine Bekannten werden wegen Tierquälerei angezeigt.