Jugendliche verabredeten sich vor Schule zu Schlägerei

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es Donnerstagnachmittag an einer Bushaltestelle in Linz. Ein 16-jähriger Syrer aus Linz verabredete sich gegen 17 Uhr mit einem 14-jährigen Russen zu einer Rauferei an der Bushaltestelle vor einer Schule.

Der Syrer wartete an der Bushaltestelle, als der 14-Jährige mit neun weiteren Jugendlichen kam. Vier der insgesamt zehn Jugendlichen schlugen auf den 16-Jährigen ein und raubten ihm seine Geldbörse und das Mobiltelefon. Die Beschuldigten dürften anschließend mit einem Linienbus Richtung Auwiesen geflüchtet sein. Der 16-Jährige wurde in das Kepler Uniklinikum gebracht. Die Ermittlungen laufen.