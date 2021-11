Jugendliche nach "Corona-Party" in Südtiroler Spital

Die Teenager gingen vergangene Woche auf eine Party mit Infizierten, um sich dort anzustecken. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb warnte vor solchen Partys. Man könne nicht davon ausgehen, dass die Krankheit immer einen leichten Verlauf nehme, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft nahm indes Ermittlungen auf. Neben einer hohen Geldstrafe werde derzeit auch geprüft, ob den Betroffenen nicht auch noch die Krankenhauskosten angerechnet werden können. Der Fall hatte in italienischen Medien für Aufmerksamkeit gesorgt.

In Südtirol waren indes am Montag die Corona-Maßnahmen verschärft worden. Neben einer strengeren Maskenpflicht im ganzen Land gelten am Mittwoch in 20 Gemeinden mit hoher Sieben-Tage-Inzidenz und niedriger Impfquote unter anderem nächtliche Ausgangssperren.