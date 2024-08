Jugendliche lösten mit Spielzeugwaffen WEGA-Einsatz aus

Diverse Einsatzkräfte mit Verstärkung durch Beamte der WEGA rückten aus und trafen im Park in der Schnirchgasse die drei Tatverdächtigen an. Vor Ort stellten sich die vermeintlichen Waffen allerdings als Spielzeugpistolen heraus, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag in einer Aussendung.

Diese seien aus der Entfernung nicht von echten Waffen zu unterscheiden gewesen, hieß es von der Polizei. Die Spielzeugwaffen wurden durch die Beamten sichergestellt. Zwei 17-Jährige und ein 14-Jähriger Jugendlicher (alle syrische Staatsangehörige) wurden wegen Ordnungsstörung angezeigt.

