Jugendliche Autoeinbrecher in Wien-Währing gestoppt

Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurden die Verdächtigen gegen 4.00 Uhr im Bereich Herbeckstraße - Alsegger Straße von einem Zeitungslieferanten beobachtet, wie sie versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu geparkten Autos zu verschaffen. Dabei rissen sie kräftig an den Türen der Pkw, scheiterten aber. Der Zeitungslieferant alarmierte die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Schulgasse erwischten drei Verdächtige in der Alsegger Straße, die sich dort in einer Hauseinfahrt verstecken wollten. Ein 13-jähriger syrischer Staatsbürger und zwei 15-Jährige aus Syrien bzw. dem Irak wurden vorläufig festgenommen und in eine Polizeiinspektion in der Nähe gebracht. Dort stellte sich heraus, dass gegen den irakischen Staatsbürger eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien bestand.

Verbindung zu Jugendgang?

Er war bereits früher in Zusammenhang mit Einbrüchen aufgefallen. Die Ermittler schließen Verbindungen zu der seit längerem in Wien aktiven Kinder- und Jugendgang, auf deren Konto mehr als 1.200 Delikte gehen sollen, zumindest nicht aus. Er wurde bereits in eine Justizanstalt gebracht. Seine beiden Komplizen wurden auf freiem Fuß angezeigt, wobei der 13-Jährige noch strafunmündig ist.

