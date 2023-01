Das Durchschnittsalter der österreichischen Bevölkerung betrug laut Statistik Austria am 1. Jänner 2022 43,2 Jahre. Etwa 1,5 Millionen Menschen in Österreich sind zwischen 16 und 30 Jahre alt, ihnen und auch den noch Jüngeren will die Bundesjugendvertretung (BJV) eine Stimme geben.