Josef Kirchberger: "Wir haben drei Millionen zufriedene Kunden"

Mozart, Strauss, Beethoven und Schubert ruhen in der Musikergruppe.

Wiener Köpfe, Teil 12, Josef Kirchberger: Ob Schnitzel und Fiaker oder Nobelpreis und Street-Art: Das Bild von Wien in der Welt schwankt zwischen Klischee und Fortschritt. In der Serie „Wiener Köpfe“ porträtiert Jasmin Bürger Menschen, die diese Bilder der Stadt zwischen Tradition und Moderne mitprägen. "Der Tod, des muss a Wiener sein": Nicht nur das alte Lied zeugt vom besonderen Verhältnis der Wiener zum Sterben. Referenzen in Musik und Literatur sind zahlreich, "Metropole des