Joggerin in der Steiermark von Hund attackiert

Wie die Polizei am Abend mitteilte, kehrte die Frau am Vormittag kurz nach elf Uhr von einer Joggingrunde zu ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) zurück, als sie von einem frei laufenden Hund angegriffen wurde. Sie erlitt dabei schwere Bissverletzungen an beiden Unterarmen und Handflächen.

Lesen Sie auch: Statt fünf Monaten "scharf": Elmos Halterin erhielt nachträglich Geldstrafe

Aus Umzäunung entkommen

Die Frau wurde umgehend von einem Notarzt versorgt und in das LKH Graz gebracht, wo sie operiert wurde. Der Terrier, der sich zuvor in einem eingezäunten Gartenbereich einer Erdgeschosswohnung aufgehalten hatte, war laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen aus seiner Umzäunung entkommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Lindner über sein Hundehaltegesetz: "Eine Rasseliste ist immer beliebig"

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.