Jetzt kommt der Saharastaub nach Österreich

"Der Staub in der Luft kann den Himmel gelblich bis bräunlich wirken lassen und Morgen- und Abendrot deutlich verstärken. Mit Regen oder Schnee kann der Sand auch den Boden erreichen und sich zum Beispiel auf Windschutzscheiben von Autos bemerkbar machen", hieß es seitens der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Regen in der Nacht auf Mittwoch

Den Niederschlag nennt man übrigens Blutregen. Dieser könnte in Oberösterreich laut ZAMG noch am Dienstag fallen. Zum Abend hin sind im Mühl- und Innviertel mitunter bereits erste Regentropfen zu erwarten, abgesehen davon bleibt es tagsüber noch weitgehend trocken. In der Nacht auf Mittwoch breitet sich von Westen her Regen auf das ganze Land aus. In der Folge regnet es lokal teils kräftig. Zum Morgen hin sinkt die Schneefallgrenze von Norden her vorübergehend auf 1000 Meter ab.

Am Mittwoch ist anfangs speziell in den südlichen Landesteilen teils noch mit zeitweiligem Regen zu rechnen. Weiter im Norden ist es hingegen meist von Beginn an trocken und zeitweise sonnig. Spätestens ab Mittag ist im ganzen Land mit trockenen Verhältnissen zu rechnen, der Nachmittag bringt verbreitet Sonnenschein.

Die Wetterprognose für den kommenden Tage:

"Relativ starkes Ereignis"

Saharastaub über Österreich ist nicht ungewöhnlich. "Das aktuelle Ereignis ist aber relativ stark und eines der stärksten der vergangenen Jahre. Bei bestimmten Wetterlagen wird Saharastaub im Norden Afrikas von starken Winden aufgewirbelt und in höhere Luftschichten verfrachtet. Von dort aus kann er mit der entsprechenden großräumigen Luftströmung über weite Strecken verfrachtet werden", informierte die ZAMG. Der an sich ungefährliche Staub kann bei vorbelasteten Personen gesundheitliche Folgen für die Atemwege haben. Zudem trägt das Phänomen zur lokalen Luftverschmutzung bei.

Video: Auch in der Alpin Arena Schnals auf 3312 Meter Meereshöhe färbt der Saharastaub den Gletscher rot:

