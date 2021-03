Bundesweit wurden für eine Studie des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie der Uni Innsbruck 386 Häftlinge befragt. Demnach haben 72 Prozent der Häftlinge in den Gefängnissen bereits Gewalt miterlebt. 40 Prozent haben Gewalt – vor allem durch Mithäftlinge, aber auch durch das Personal – schon am eigenen Leib erfahren. Zehn Prozent waren Formen von sexualisierter Gewalt ausgesetzt, so das Fazit der Forscherinnen Veronika Hofinger und Andrea Fritsche.