Jede zweite Person über 75 Jahren nutzt das Internet

Das ergab eine Studie unter Seniorinnen und Senioren im Zeitraum von April bis Juli 2023, wie die Statistik Austria am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Mehr als die Hälfte gab damals an, in den drei Monaten vor der Befragung das Internet genutzt zu haben. In der Altersgruppe 16 bis 74 Jahre waren es 95 Prozent.

Die Analyse von Statistik Austria, die im Auftrag des Bundeskanzleramts erfolgte, zeigte zudem auf, dass die Internetnutzung älterer Menschen stark mit Bildung, Geschlecht und Wohnform zusammenhängt. Bei Menschen zwischen 75 und 84 Jahren sind eher Personen mit höheren Bildungsabschlüssen online und mehr Männer als Frauen. Während neun von zehn älteren Menschen mit Hochschulabschluss (88 Prozent) online waren, lag die Nutzung des Webs bei älteren Menschen mit Matura (68 Prozent) oder Lehre/BMS (56 Prozent) als höchstem Abschluss wesentlich niedriger. Am geringsten war die Internetnutzung bei Personen mit höchstens einem Pflichtschulabschluss (33 Prozent).

"Digitale Kluft tief"

"Die digitale Kluft zwischen der Altersgruppe 75 plus und Jüngeren ist nach wie vor tief", sagte Tobias Thomas, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria. Denn bei 16 bis 44 Jahre alten Menschen in Österreich benutzten laut Umfrage fast alle das Internet (zwischen 98 und 100 Prozent). Mit steigendem Alter begann jedoch die Internetnutzung stetig zu sinken. Waren es bei den 55- bis 64-Jährigen noch 93 Prozent, sind es bei den 65- bis 74-Jährigen nur noch 79 Prozent. Bei den 75 bis 85 Jahre alten Menschen ging die Zahl auf 54 Prozent zurück. Dabei zeigte sich in der Detail-Analyse der Statistik Austria jedoch, dass bei den 75- bis 79-Jährigen noch 64 Prozent online gingen, waren es bei den 80- bis 84-Jährigen nur noch 43 Prozent.

Mehr Männer als Frauen

Ältere Männer nutzten mit 67 Prozent die digitale Welt deutlich häufiger als Frauen (44 Prozent). Zudem zeigte sich, dass Senioren, die in Mehrpersonenhaushalten lebten mit 61 Prozent deutlich öfter im Internet sind als Alleinlebende (40 Prozent).

(Von April bis Juli 2023 nahmen rund 4.400 Haushalte und rund 6.400 Personen mittels Telefoninterviews bzw. Webfragebögen an der Erhebung teil. Berichtszeitraum war für die Haushalte der Befragungszeitpunkt und für Personen der Befragungszeitpunkt oder die letzten drei bzw. zwölf Monate vor dem Befragungszeitpunkt.)

