Ziel verfehlt: Jäger schoss auf Wildschweine und traf parkende Autos

Der Niederösterreicher gab an, dass er auf zwei Wildschweine geschossen habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei einem der Fahrzeuge war laut einem Bericht der Tageszeitung "Österreich" (Online-Ausgabe) eine Scheibe zersprungen, auch ein Kindersitz wurde getroffen. Am zweiten Wagen blieb eine Delle zurück. Verletzt wurde niemand.

Alkotest verlief positiv

Die Polizei war um 17.40 Uhr verständigt worden, dass in Altlengbach mehrere Schüsse gefallen seien. Aufgrund der vermuteten Schussrichtung kamen die Beamten rasch auf den 52-Jährigen, der in einem nahen Wald unterwegs war. Er soll viermal mit einer Bockbüchsflinte gefeuert haben. Dadurch seien mehrere Personen gefährdet gewesen, hieß es von der Polizei.

Der Jäger war geständig. Die Flinte und ein waffenrechtliches Dokument wurden dem Mann abgenommen. "Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen", sagte Polizeisprecher Heinz Holub. Nun müsse die Behörde entscheiden, ob dieses beibehalten oder wieder aufgehoben wird. Den 52-Jährigen erwarten Anzeigen wegen Gemeingefährdung und Sachbeschädigung. Ein Alkotest verlief bei dem Mann positiv.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.