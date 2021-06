Jacht in Flammen: Kroatien-Urlauber kamen Strache zu Hilfe

Es hätten ein paar unbeschwerte Tage Urlaub mit der Familie in Kroatien werden sollen, doch am Sonntag endete eine Bootsfahrt für den ehemaligen FP-Obmann Heinz-Christian Strache in der Nähe von Biograd mit einer Katastrophe. Auf dem Schiff brach ein Brand aus. Zum Glück sei rasch Rettung gekommen, berichtete Strache auf seiner Facebook-Seite.