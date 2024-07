Italiener (31) in Pinzgauer Lokal niedergestochen: Kollegin verdächtigt

Als die Polizei im Lokal eintraf, hatte die mutmaßliche Täterin den Tatort bereits gereinigt. Die Beamten konnten zumindest ein Messer sicherstellen, informierte die Polizei. Der Hergang des Zwischenfalls lag am Tag danach noch ziemlich im Dunkeln.

Nächtlicher Disput eskalierte

Der Streit zwischen den beiden Angestellten dürfte sich laut Zeugen jedenfalls gegen 3.00 Uhr ereignet haben, verständigt wurde die Polizei aber erst zwei Stunden später über den Notruf. Ungefähr zur selben Zeit informierte das Tauernklinikum Zell am See die Polizei, dass ein Italiener mit einer Stichverletzung eingeliefert worden sei. In der Zeit zwischen Vorfall und Notruf war am Tatort bereits "aufgeräumt" worden.

Erste Einvernahme scheiterte

Eine erste Befragung der Verdächtigen, eine 42-jährige Italienerin, scheiterte dann an sprachlichen Barrieren. Außerdem bekam die Frau gesundheitliche Probleme, sodass sie ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Fest steht aber, dass auf den Mann einmal eingestochen worden ist. Wann – mit Unterstützung eines Dolmetschers – eine erste Einvernahme der beiden möglich ist, war am Dienstag noch nicht bekannt.

