Zahl der Infizierten in Österreich deutlich angestiegen

Am Montag ist die Zahl von Personen, die sich nachweislich mit Covid-19 angesteckt haben, von 112 in der Früh auf 140 um 16.00 geklettert. Die meisten Fälle gab es laut den Informationen des Gesundheitsministeriums mit Stand 16.00 Uhr mit 36 Betroffenen in Niederösterreich, Wien folgte mit 35 danach.

In Tirol stieg die Zahl gleich um 16 Fälle, in dem Bundesland gab es am Nachmittag insgesamt 25 Betroffene. In der Steiermark wurden 17 Menschen positiv getestet, in Oberösterreich zehn, in Salzburg zehn, im Burgenland vier, in Vorarlberg drei und Kärnten eine Person. Das Schließen von Kindergärten, Schulen und Universitäten ist im Moment nicht angedacht.

Skisaison in Italien vorzeitig beendet

Die italienische Regierung schließt im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus alle Skiorte. Auf Anweisung des Zivilschutzes seien alle Skiorte des Landes ab Dienstag geschlossen, kündigte der Minister für regionale Angelegenheiten, Francesco Boccia, am Montagabend an.

Die Gastbetriebe und Seilbahnbetreiber in Südtirol verpflichteten sich zuvor zu einem vorzeitigen Ende der Wintersaison. Die Unternehmen würden ab kommendem Mittwoch bis zumindest 3. April schließen, hieß es. Die Seilbahnen und Skipisten in Friaul seien ab Mittwoch geschlossen, teilten die Behörden in einer Presseaussendung am Montag mit. Damit ist der morgige Dienstag der letzte Tag der Saison.

Live: Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und der Welt

14 haben sich in Ischgl infiziert

15 von 16 Personen, die am Montag im Bezirk Landeck positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hatten mit einem 36-jährigen Barkeeper aus Norwegen Kontakt. Alle Patienten würden einen milden Krankheitsverlauf aufweisen und seien in einem "sehr guten Zustand", teilte das Land Tirol mit.

Alle Fälle betreffen den Bezirk Landeck - 14 wurden in Ischgl positiv getestet, ein Patient in Kappl. 14 dieser 15 Personen stammen aus dem unmittelbaren Arbeitsumfeld des Norwegers. Bei einer Person handelt es sich um eine enge Kontaktperson aus dem sozialen Umfeld einer nun erkrankten Mitarbeiterin jener Bar in Ischgl, in der der Norweger gearbeitet hatte.

Am Abend wurde bekannt, dass die Bar "Kitzloch" in Ischgl vorsorglich behördlich gesperrt wird. Die Schließung erfolge im Einvernehmen mit dem Betreiber, teilte das Land Tirol Montagabend mit. Auch eine für diese Woche angesetzte Nachtskilauf-Veranstaltung in Ischgl wurde abgesagt.

Ein weiterer positiver Test wurde indes in der Gemeinde Pettneu am Arlberg verzeichnet. Dieser Fall steht laut Land im unmittelbaren Zusammenhang zu einem weiteren Norweger. Dieser hatte sich in einer Ferienwohnung aufgehalten und war am Donnerstag vergangener Woche positiv getestet worden.

Die in Pettneu getestete Person befand sich bereits in Quarantäne. Alle weiteren Erkrankten wurden ebenso abgesondert und befanden sich nun ebenso in Quarantäne. Die Erhebungen der Gesundheitsbehörden waren im Gange, routinemäßige Abklärungen würden durchgeführt.

In Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) musste am Montag eine Bank geschlossen werden, weil zwei Mitarbeiter erkrankt sind. >> Mehr über die aktuelle Lage in Oberösterreich

In ganz Italien ist es durch die Coronavirus-Epidemie zu Ausschreitungen in Gefängnissen gekommen. Mehrere Häftlinge kamen ums Leben. >> Mehr dazu hier

Steirer infizierten sich bei Südtirol-Reise

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in der Steiermark ist am Montag von zehn auf 17 gestiegen, informierte die Landessanitätsdirektion Montagabend in einer Aussendung. Fünf der positiv getesten Personen seien zuletzt gemeinsam auf Skiurlaub in Südtirol gewesen: Es handelt sich um drei Frauen und zwei Männer im Alter von 56 bis 61 Jahren aus den Bezirken Leoben und Murtal.

Die zwei weiteren neuen bestätigten Coronavirus-Fälle betreffen eine 56-jährige und eine 70-jährige Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, die sich auf einer Kreuzfahrt infiziert haben könnten. Die sieben neuen Patienten sind in Heimisolierung. Alle notwendigen Maßnahmen seien umgehend eingeleitet worden, die Erhebungen und Abklärungen im Umfeld sind erfolgt, hieß es in der Aussendung.

Infizierte reisten im Flugzeug nach Salzburg

Im Bundesland Salzburg ist die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle am Montag um zwei auf insgesamt zehn gestiegen. Bei zwei Norwegern, die sich derzeit zum Winterlaub im Pinzgau aufhalten, fielen heute die Tests positiv aus. Ersten Informationen zufolge sind die beiden am vergangenen Samstag mit dem Flugzeug nach Salzburg angereist, teilte die Landeskorrespondenz am Abend mit.

Jene Gruppe britischer Urlauber, von der gleich vier Personen am Coronavirus erkrankt sind, wurde heute von ihrer Unterkunft in Saalbach-Hinterglemm in ein speziell ausgestattetes Quartier im Pinzgau verlegt. Alle vier Erkrankten waren ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert worden, drei konnten heute wieder entlassen werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.