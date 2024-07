IT-Probleme: Diese Regel gelten laut ÖAMTC bei Ampelausfall

Sein Fazit: Fallen die Ampeln aus, so gelten die Vorrangregeln. Darauf beharren sollten die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer aber nicht.

"Die meisten Menschen reagieren in so einer Ausnahmesituation intuitiv richtig: Sie beobachten das Geschehen zuerst und 'tasten' sich vorsichtig heran. Denn - auch wenn in so einem Fall klare Vorrangregeln gelten - darauf beharren sollte niemand. Blickkontakt aufnehmen und gegenseitig Rücksicht nehmen sind dann das Wichtigste", riet der ÖAMTC.

Verkehrsschilder beachten

Speziell auf schwächere Verkehrsteilnehmende, die zu Fuß, mit dem Rad oder Ähnlichem unterwegs sind, sei zu achten. An Schutzwegen oder Radfahrüberfahrten müsse ihnen das ungefährdete Überqueren ermöglicht werden, rief der Autofahrerklub geltendes Recht in Erinnerung. An größeren Kreuzungen mit Ampeln seien oft zusätzlich Verkehrsschilder aufgestellt, die im Falle eines Ampelausfalles zum Tragen kommen. Gibt es keine Beschilderung, gilt im Zweifelsfall der Rechtsvorrang.

