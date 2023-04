Ist im Westen der Bär los? Sichtungen im Lechtal und im Montafon

Im Tiroler Lechtal geht offenbar ein Bär um. Das Raubtier wurde laut Medienberichten in Stanzach von einer Wildtierkamera erfasst. Der Bär soll sich an einer Wildfutterstelle bedient und einen Rehbock gerissen haben. Das Skelett wurde gefunden und wird nun auf DNA-Spuren untersucht, hieß es. Weitere Schäden an Nutztieren soll der Bär vorerst nicht angerichtet haben. Das Raubtier soll sowohl am Montag als auch am Dienstag in der Gegend aktiv gewesen sein, berichtete die "Tiroler Tageszeitung".

Braunbären im Montafon

Gleich zwei Braunbären haben Spaziergängerinnen ihren eigenen Angaben zufolge am Mittwochmorgen in Gortipohl im Montafon beobachtet. Das berichtete die Polizei, die von den Frauen umgehend verständigt worden war. Die Bären seien demnach gegen 7.30 Uhr im Bereich "Schattenort" kurz nach der Sichtung im dichten Wald verschwunden. Polizei und Jäger fanden zwei nicht eindeutig zuordenbare Abdruckspuren eines Tieres, ob sie von Bären stammen, konnte vorerst nicht gesagt werden.

Die Frauen waren mit ihren Hunden in Schattenort unterwegs, erzählte eine von ihnen bei ORF Radio Vorarlberg. Zuerst seien drei Rehe von einer Wiese plötzlich in den Wald gerannt. Dann habe sie die beiden Bären gesehen. Diese seien stehengeblieben und hätten gebrüllt. Aus Angst flüchteten die Frauen sofort in eine Garage, Fotos oder Videos gibt es nicht.

Was passiert mit Gaia?

Zuletzt hatte ein Bären-Fall im Trentino für Aufsehen und Erschütterung gesorgt. Eine Problembärin hatte vor zwei Wochen in der norditalienischen Provinz einen 26-jährigen Jogger angegriffen und getötet. Mittlerweile wurde "Gaia" eingefangen. Was mit ihr geschieht, muss ein Gericht klären. Ein Abschussbefehl wurde vorübergehend ausgesetzt.

Das Schicksal der Bärin spaltet Italien. Während sich 63 Bürgermeister von Trentiner Gemeinden der Forderung des Landeshauptmannes Maurizio Fugatti, die Bärin zu töten, anschließen, haben Tierschützer und Prominente eine Kampagne zur Rettung von JJ4 gestartet.

Der Tierschutzverband Oipa veröffentlichte auf der Plattform Change.org eine Online-Petition zur Rettung der Bärin. In wenigen Stunden wurden am Mittwoch bereits 60.000 Unterschriften gesammelt. Die Petition bittet Fugatti und die Premierministerin Giorgia Meloni um die "sofortige Freilassung" der Bärin JJ4, damit sie "zu ihren Jungen zurückkehren und vor dem Abschuss gerettet werden kann".

Video: Wildtierexperte Klaus Hackländer erläutert unter anderem, ob das EU-Auswilderungsprojekt für Bären im Trentino und in Südtirol gescheitert ist.

