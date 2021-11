Internationale Hilfe beim Waldbrand in Reichenau

Der Kampf gegen den Waldbrand in der niederösterreichischen Gemeinde Reichenau a.d. Rax ging auch über das Wochenende weiter. Im Einsatz standen am Montag fast 600 Helfer und exakt 111 Fahrzeuge. Die Feuerwehr hofft auf einen Wetterumschwung, für die Nacht auf Dienstag war Regen prognostiziert. Mehr dazu im Video:

Die Brandbekämpfung aus der Luft wurde über das Wochenende intensiviert. Neben den Helikoptern des Bundesheeres und der Polizei werden nun auch zwei Spezialhubschrauber aus Deutschland und Löschflugzeuge aus Italien und der Slowakei eingesetzt.

Bilder der Löscharbeiten:

"Der Schein trügt"

Allein am Sonntag wurden bei knapp 1100 Flügen beinahe 1,4 Millionen Liter Löschwasser verwendet. Insgesamt wurden bisher mehr als drei Millionen Liter abgeworfen. "Das gezielte Wasserabwerfen zeigt punktuell schon sehr gute Wirkungen", sagte Einsatzleiter Josef Huber: "Für das freie Auge ist fast kein Feuer mehr zu sehen, aber der Schein trügt. Wir haben noch sehr viele Glutnester im Hang drinnen, die heute auch mit den Bodenmannschaften bekämpft werden." Die Fluggeräte aus dem Ausland dürften dem Rax-Gebiet großteils noch mehrere Tage erhalten bleiben. "Der Einsatz der Maschinen aus Deutschland und Italien ist bis Mittwoch eingetaktet", sagte Huber.

Auch Helfer aus Oberösterreich sind in Reichenau im Einsatz. 13 Bergretter der Ortsstellen Ebensee, Grünburg, Linz, Steyr und Wels wurden entsandt. "Die Aufgabe dieser Teams ist es, die Kollegen aus Niederösterreich zu entlasten", sagt Bergrettungschef Christoph Preimesberger. Die Bergretter sichern die Feuerwehrmänner, die in dem steilen, unwegsamen Gelände gegen die Glutnester am Boden kämpfen.

Bergretter unterstützen beim Brandeinsatz.

Der Waldbrand war am Montag der Vorwoche ausgebrochen. Das Feuer breitete sich extrem rasch aus – innerhalb von zehn Stunden von fünf auf mehr als 100 Hektar. Die Brandursache ist weiter unklar, Ermittler gehen von einer "fremden Zündquelle" aus. Festgestellt wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager mittlerweile, dass die Flammen an einer Stelle ausgebrochen sind, an der in der Vergangenheit immer wieder Lagerfeuer gemacht worden waren.