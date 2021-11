Infektionsquelle kann nur mehr in zehn Prozent geklärt werden

Der Anteil der Corona-Fälle, bei denen sich die Infektionsquelle klären hat lassen, ist in der vergangenen Woche (15. bis 21. November) in Österreich auf alarmierende 26 Prozent gesunken. Deutlich darunter liegen Oberösterreich mit zehn und Tirol mit 16 Prozent. Ende September hatten sich in Österreich noch fast zwei Drittel aller Neuinfektionen klären lassen. Experten halten im Kampf gegen die Pandemie eine Klärungsrate von zumindest 60 bis 70 Prozent für erstrebenswert.

Contact Tracing in einigen Bezirken zum Erliegen gekommen

In einigen oberösterreichischen Bezirken ist einem Papier der Ampel-Kommission zufolge das Contact Tracing offenbar zum Erliegen gekommen. In Perg lag in der Vorwoche der Anteil der geklärten Fälle bei drei, in Steyr-Land bei vier, in Eferding bei fünf, in Kirchdorf an der Krems bei sechs und in Braunau und Vöcklabruck bei jeweils sieben Prozent. Dabei waren die beiden letzteren bei den Bezirken mit den österreichweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner, Anm.).

Noch deutlich über dem Österreich-Schnitt lagen beim Contact Tracing das Burgenland (52 Prozent), Salzburg (46 Prozent) und Wien (42 Prozent). Bei einer Aufklärungsquote von rund einem Drittel hielten Kärnten und die Steiermark. Schlecht schnitten zuletzt mit einem Anteil von jeweils 22 Prozent an den geklärten Fällen auch Niederösterreich und Vorarlberg ab.