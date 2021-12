Infektionen steigen wieder: Mehr als 2400 neue Fälle

An den Weihnachtsfeiertagen wurde weitaus weniger getestet, das zeigen die Infektionszahlen vom Montag. Doch heute (Stand 9.30 Uhr) stiegen die gemeldeten Infektionen wieder an. Exakt 2416 wurden laut Dashboard registriert.

22 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben. In den Spitälern wurde ein Rückgang an Corona-Patienten verzeichnet: Acht Personen weniger als am Vortag sind auf medizinische Behandlung im Krankenhaus angewiesen. Die Zahl der Intensivpatienten ging um elf zurück. Damit werden 372 Corona-Infizierte derzeit intensivmedizinisch behandelt.

Die mit Abstand meisten neuen Fälle gibt es diesmal in Wien, gefolgt von Tirol. Mehr Infos in Kürze.