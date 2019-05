In Schaufenster gekracht

Ein 21-Jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen in Innsbruck einen spektakulären Unfall verursacht. Der Pole fuhr in das Schaufenster eines Brillengeschäfts. Der Lenker war stark alkoholisiert. Es war gegen 6.30 Uhr, als der Fahrer in der Leopoldstraße in einer 30-km/h-Zone die Kontrolle über sein Auto verlor.

Er prallte gegen zwei geparkte Autos und landete dann mit seinem Wagen im Schaufenster des Geschäfts. Der junge Mann wurde leicht verletzt, ein Alkoholtest ergab 1,7 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, und er wird angezeigt.