In Nacht-und-Nebel-Aktion 180 Kilo schweren Stein auf Kreuzung gerollt

Eine außergewöhnliche Alarmierung erhielten die Einsatzkräfte Samstagfrüh in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau). Eine Anrainerin hatte die Einsatzkräfte verständigt: Vor ihrem Haus hatten Unbekannte – wohl in der Nacht – einen mindestens 180 Kilogramm schweren Begrenzungsstein aus einer Wiese auf die Gemeindestraße Bogendorf gerollt, mitten in einen Kreuzungsbereich. Keiner der Nachbarn hatte von der vorsätzlichen Aktion etwas mitbekommen.

"Von Scherz weit entfernt"

Die Situation war aufgrund der Wetterverhältnisse besonders gefährlich. "Es war sehr neblig in der Nacht und auch noch in der Früh. Der Stein hätte leicht übersehen werden können", sagt Roman Pöttinger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen/Enknach, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Glücklicherweise sei die Straße an dieser Stelle recht wenig befahren. "Der Stein wiegt aber mindestens 180 Kilo, wenn nicht mehr. Von einem Scherz sind wir da weit entfernt", so Pöttinger. Ein Aufprall auf das Hindernis hätte bei jedem Fahrzeug schwere Beschädigungen hinterlassen und womöglich auch zu einem Unfall mit schwerwiegenderen Folgen führen können. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Gemeinde-Bauhofes aus Neukirchen transportierte Pöttinger den Brocken wieder an den Straßenrand.

Derselbe Stein war übrigens bereits im Juli dieses Jahres von der angrenzenden Wiese von Unbekannten mitten in eine Einfahrt gehievt worden.