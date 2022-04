Mit Messern und Schwertern haben die Schmiede das Fernsehen erobert. Genauer gesagt: Sendezeit. In der TV-Serie "Forged in Fire" – also geschmiedet im Feuer – treten Schmiede gegeneinander an, um diverse historische Waffen herzustellen. Schon vor 20 Jahren haben uns die für ihre Schmiedekunst bekannten Elfen und Zwerge in der Film-Trilogie "Herr der Ringe" in ihren Bann gezogen. Mit ihren Waffen haben sie gegen die Armee von Bösewicht Sauron gekämpft und Mittelerde gerettet. Zum