In Dornbirn gefundene Sprengstoffe wurden vernichtet

Die Stoffe wurden nach Angaben der Polizei "im Zuge mehrerer kontrollierter Sprengungen in einem nahe gelegenen Steinbruch vernichtet". Zu Art und Umfang der Gegenstände wurden aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst keine Angaben gemacht.

Das sprengstofffähige Material war im Keller eines im Oktober verstorbenen Mannes entdeckt worden. Angehörige hatten die gefährlichen Stoffe und Waffen im Zuge der Verlassenschaftsabwicklung gefunden und die Behörden verständigt. In weiterer Folge wurden die explosiven Funde am Freitag mit großer Vorsicht und in mehreren Fahrten in einem speziellen Behälter abtransportiert. Aufgrund der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen habe während der Bergung, des Transportes und der Vernichtung zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, wurde seitens der Polizei betont.

Hinsichtlich der Hintergründe rechnet die Exekutive mit längeren Ermittlungen. Es war vorerst nicht bekannt, warum der Verstorbene das explosive Material in seinem Keller hatte, auch nicht, woher das sprengstofffähige Material und die Waffen stammten und wozu sie gedacht waren. Der Verstorbene war polizeilich ein unbeschriebenes Blatt.

