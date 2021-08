Impfpflicht für Teilnahme an Skilehrerausbildungen wird eingeführt

Wer Skilehrer werden möchte, muss geimpft sein. Sieben von acht Landesskiverbänden führen mit der kommenden Ausbildungssaison eine Covid-19-Impfpflicht für alle Teilnehmer an den Ausbildungen ein. Nur der Landesverband Vorarlberg beteiligt sich nicht. "Mit der Einführung der Impfpflicht sehen wir die einzige Möglichkeit, ab Herbst 2021 die Ausbildungslehrgänge durchführen zu können", sagt Richard Walter, Präsident des Österreichischen Skischulverbands (ÖSSV). Es gebe auch die klare Empfehlung des ÖSSV, an allen Skischulen in der kommenden Wintersaison nur geimpfte Schneesportlehrer einzustellen, "um auch unseren Gästen größtmögliche Sicherheit zu gewähren", sagt Gerhard Sint vom Salzburger Berufsski- und Snowboardlehrerverband.