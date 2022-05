In Pörtschach am Wörthersee könnte das erste Atmos Resort Wirklichkeit werden. Es gibt konkrete Pläne, die Villa Rainer zu einem Superior-Hotel mit einem medizinischen Spa-Bereich umzubauen, um eine neue Form des Tourismus zu ermöglichen. Den Mitgliedern des Bauausschusses der Gemeinde wurde das 50-Millionen-Euro-Projekt unlängst vorgestellt. Die Reaktionen seien vielversprechend gewesen, heißt es. Als Nächstes ist der Gemeinderat am Zug.