Im Wirtshaus Schluss gemacht: Wiener schlug Frau krankenhausreif

Ein Jahr und zwei Monate später bat die Frau den Kranfahrer in ein Wirtshaus, wo sie ihm eröffnete, dass sie anderweitig verliebt sei. Der Mann wurde daraufhin handgreiflich, was ihm nun am Landesgericht einen Prozess wegen schwerer Körperverletzung mit Dauerfolgen einbrachte.

"Es tut mir aufrichtig leid. Ich komme nicht damit klar, dass es zu Gewalt gekommen ist", sagte der Angeklagte. Sein Mandant habe sich deswegen in psychotherapeutische Behandlung gegeben, "um zu verhindern, dass es nicht noch einmal zu so einer Entgleisung kommt", betonte Verteidiger Roland Friis und legte eine entsprechende Bestätigung vor.

Die Ausführungen seiner Ex-Freundin hätten ihm "verbal so zugesetzt, dass ich das nicht mehr im Griff gehabt habe", legte der Angeklagte vor Richter Christian Noe dar. Zuerst habe er der Frau ein Glas Wein ins Gesicht geschüttet, "den ich auch bezahlt habe", wie der Mann betonte. Dann sei "bei weitem mehr passiert, als ich verkraften kann", formulierte der Kranfahrer: "Ich langte nach vorne und gab ihr eine Watsche. Die konnte ich nicht mehr verhindern."

Trommelfellriss am linken Ohr

Die Folgen waren fatal. Der 42-Jährige fügte der Frau einen Trommelfellriss am linken Ohr zu. Zudem leidet sie seither an einem Tinnitus und muss sich möglicherweise einer Operation unterziehen, um einen Hörverlust am betroffenen Ohr zu verhindern. Zur zeugenschaftlichen Befragung der Frau und zwecks Erörterung eines von der Staatsanwaltschaft eingeholten fachärztlichen Gutachtens wurde die Verhandlung auf Anfang April vertagt.

